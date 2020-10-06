شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح مواقع عيادات الكشف المبكر لسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
شددت منصة “عش بصحة” التابعة لوزارة الصحة، على أهمية الالتحاق بعيادات الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، عن طريق حجز موعد في المراكز الصحية.
وأوضح الحساب أنه يمكن الحجز عبر تطبيق “موعد” أو بالاتصال على الرقم 937، للإحالة إلى إحدى عيادات الكشف المبكر في المستشفيات الحكومية.
وأشار الحساب إلى إمكانية الكشف في العيادات المتنقلة والأسواق، دون تحويل أو حجز مسبق.
للاطلاع على أماكن ومواقع العيادات عبر الرابط :هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح مواقع عيادات الكشف المبكر لسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.