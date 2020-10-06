شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح مواقع عيادات الكشف المبكر لسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

شددت منصة “عش بصحة” التابعة لوزارة الصحة، على أهمية الالتحاق بعيادات الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، عن طريق حجز موعد في المراكز الصحية.

Advertisements

وأوضح الحساب أنه يمكن الحجز عبر تطبيق “موعد” أو بالاتصال على الرقم 937، للإحالة إلى إحدى عيادات الكشف المبكر في المستشفيات الحكومية.

وأشار الحساب إلى إمكانية الكشف في العيادات المتنقلة والأسواق، دون تحويل أو حجز مسبق.

للاطلاع على أماكن ومواقع العيادات عبر الرابط :هنا.