كندا تجمد مبيعات تكنولوجيا عسكرية إلى تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أوقفت كندا تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا، مع تحقيقها حول أن تلك المعدات يجري استخدامها من قبل القوات الأذربيجانية في القتال مع أرمينيا.



ويقول مشروع (بروجيكت بلافشيرز)، وهي مجموعة كندية لمراقبة الأسلحة، إن مقاطع مصورة لضربات جوية بثتها الحكومة الأذربيجانية في باكو تظهر أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بأنظمة تصوير واستهداف طورتها شركة (إل 3 هاريس ويسكام)، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة (إل 3 هاريس تكنولوجيز) الأمريكية.

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وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين "تماشيا مع نظام كندا القوي لمراقبة الصادرات ونتيجة العمليات القتالية الجارية، فقد أوقفت تصاريح التصدير إلى تركيا، ما يمنح الوقت لتقييم الوضع".

وذكرت صحيفة (ذا غلوب آند ميل) الكندية أن شركة (إل 3 هاريس ويسكام) حصلت على إذن هذا العام بشحن سبعة أنظمة إلى شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة.

وتركيا حليف رئيسي لأذربيجان، التي تقاتل قواتها الأرمينيين لفرض السيطرة على جيب ناغورنو كراباخ المتنازع عليه.