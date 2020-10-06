قناة إخبارية مصرية تعود إلى البث في نفس توقيت انتصار أكتوبر

قررت إدارة قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، إعادة بث القناة في نفس توقيت انتصارات أكتوبر، تحديدا في الساعة 2 ظهرا في نفس توقيت عبور القوات المصرية سيناء يوم 6 أكتوبر.

© Sputnik . MOHAMED KANDEEL

وقالت المجموعة المتحدة، إنها قررت إعادة بث قناة "إكسترا نيوز"، بعد الانتهاء من تطوير محتوى واستديوهات اكسترا نيوز والانطلاق في ذكرى نصر أكتوبر بتقنية HDعالية الدقة".

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وقال حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة: "مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي، قرر تطوير القناة، والاهتمام بالمحتوى الإخباري وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذي اقتضي تطوير في الأجهزة ونقاء الصورة، وكذلك تطوير استديوهات القناة وغرفة الاخبار، لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الاخبارية المميزة لدي المشاهد المصري".

وتابع بقوله "إكسترا نيوز يتم بثها على المشاهد بترددات جديدة للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD، إضافة إلى تردد ١١٧٨٥ راسي بنظام SD".

وأولت المجموعة مهمة الإشراف على المحتوى الإخباري للقناة لواحد من أبناء القناة، ألبرت شفيق، ومحمد حلمي الذي يتولى منصب مدير القناة أيضا.