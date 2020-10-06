مكتب أبو ظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يعززان التجارة الثنائية

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير وقعا اتفاقية لتعزيز فرص التجارة.

وأفاد المكتب بأن توقيع الاتفاقية حضره، مدير عام مكتب أبو ظبي للاستثمار، دكتور طارق بن هندي، ورئيس معهد التصدير الإسرائيلي، أديف باروخ.

​وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

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وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.