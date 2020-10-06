الجزائر... تغييرات هيكلية في عضوية المجلس الدستوري

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية، القول إن التركيبة البشرية للمجلس الدستوري عرفت تقليصا في الدستور الجديد.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وأوضح بوعلام بوعلام أن "عدد الأعضاء المكونين للمحكمة الدستورية لم يتغير، حيث بقي 12 عضوا".

وأضاف "غير أن التركيبة البشرية نفسها تغيرت، قائلا كانت 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس ونائبه. بالإضافة، إلى عضوين ينتخبهما قضاة المحكمة العليا، وعضوين من المجلس الدولة، وعضوين من المجلس الشعبي الوطني وعضوين من مجلس الأمة".

وتابع المستشار الرئاسي "في الدستور الجديد تم تقليص التمثيل إلى 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وعضو من المحكمة العليا وعضو مجلس الدولة".

وأضاف "بجانب 6 أعضاء من بينهم الأساتذة المختصين في القانون الدستوري".