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أبخازيا تفتتح سفارتها في سوريا... فيديو وصور

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وحضر الحفل الذي أقيم اليوم في دمشق أعضاء الوفد الأبخازي الذي وصل إلى دمشق في 4 أكتوبر ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وأشار المعلم في كلمة له خلال حفل الافتتاح، إلى أن سفارة أبخازيا في سوريا قد تكون باكورة تشجع الآخرين الذين ندموا على مقاطعة سوريا من أجل إعادة فتح سفارتهم في دمشق.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أكد خلال استقباله وفدا أبخازيا الإثنين أن افتتاح السفارة الأبخازية في دمشق خطوة ستعطي زخما كبيرا للعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي.

© Sputnik . Mohammad Damour

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يحضر افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق، سوريا 6 أكتوبر 2020

ووصل الإثنين إلى دمشق وفدا أبخازياً رفيع المستوى برئاسة رئيس إدارة مكتب رئيس جمهورية أبخازيا، ألخاس كفيتسينيا اليكسيفيتش، ووزير الشؤون الخارجية، داوور كوفيه فاديموفيتش، حيث التقى الوفد بعدد من المسؤولين السوريين في مقدمتهم الرئيس بشار الأسد، ورئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، إضافة إلى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، كما تم التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.

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وفي وقت سابق من يوم أمس، استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، ألخاس كفيتسينيا ألكسيفيتش، رئيس إدارة مكتب رئيس جمهورية أبخازيا، وداوور كوفيه فاديموفيتش وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أبخازيا، والوفد المرافق لهما حيث جرى التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.

© Sputnik . Mohammad Damour

افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق، سوريا 6 أكتوبر 2020

وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، تسلم الوزير المعلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير أبخازيا الجديد لدى سوريا خوتابا باغرات راشوفيتش.

© Sputnik . Mohammad Damour

افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق، سوريا 6 أكتوبر 2020

وكان رئيس جمهورية أبخازيا قد زار سوريا، في وقت سابق، بعد الاعتراف باستقلال أبخازيا، من جانب الجمهورية العربية السورية، حيث جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات، في المجال الاقتصادي، وإنشاء لجنة عمل لمناقشة القضايا المشتركة.

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