شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات فى انفجار ببلدة بشمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثلاثة شهود عيان لرويترز إن عشرات أصيبوا اليوم الثلاثاء في انفجار في بلدة الباب بشمال غرب سوريا التي تسيطر عليها فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا. وقال أحد الشهود إن شاحنة كبيرة ملغومة انفجرت في منطقة مزدحمة من البلدة.

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