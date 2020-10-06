شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات تركية تشن غارات مكثفة على جبل متين فى دهوك شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بأن مقاتلات تركية شنت سلسلة غارات جوية مكثفة على جبل متين والمناطق المحيطة به في قضاء العمادية بمحافظة دهوك شمال العراق، بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني /PKK/. وأضافت الوكالة اليوم الثلاثاء، أن الغارات أثارت الخوف والهلع لدى سكان المنطقة.

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