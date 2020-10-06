شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة سبعة من الشرطة العراقية بنيران تنظيم داعش الإرهابى فى الحويجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية ، مقتل وإصابة سبعة من الشرطة، بنيران تنظيم (داعش) الإرهابي في الحويجة.

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وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم،الثلاثاء، أن الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة، تعرض أمس ،الاثنين، إلى نيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الإرهابية.

وأضافت أن ذلك أدى إلى مقتل 4 من منتسبي الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين من قوات الشرطة الاتحادية.