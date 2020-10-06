شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان الكويت يعلن فض دور انعقاد مجلس الأمة بناءً على مرسوم أميرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان الكويتي، اليوم الثلاثاء، إنه وصلنه مرسوم أميري بفض دور انعقاد مجلس الأمة وستكون آخر جلسة الخميس. وأوضح رئيس البرلمان الكويتي، إذا وصلني أمر أميري غدا بتزكية ولي للعهد سوف أدعو لجلسة خاصة تعقد الخميس. وقال رئيس البرلمان الكويتى، سوف أدعو لجلستين خاصتين الأربعاء لتأبين الأمير الراحل واستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد الحالي.

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