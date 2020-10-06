شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن 102648 حالة إجمالى حالات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا فى السلطنة بلغ 102 ألف و648 إصابة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 990 حالة بنسبة 0.9%، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 91 ألفا و275 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 88.9%.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 101 ألف و270 إصابة، والوفيات 977 حالة بنسبة 0.9%، وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن حصيلة المتعافين بلغت 90 ألفا و296 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 89.1 %، وأن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 54 حالة، ليصل الإجمالي إلى 560، والمحتجزين في العناية المركزة 210 حالات.