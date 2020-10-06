شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قانونية بالبحرين ضد المخالفين لتعليمات مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء البحرينى على أهمية مواصلة التقيد بتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا فيما يخص التجمعات في كل مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا والالتزام من أجل البحرين لخفض معدلات الانتشار بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهًا بأهمية تحلي الجميع بالمسؤولية المجتمعية والوطنية في هذه المرحلة بحسب صيحفة الأيام.

وقد وجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي والجهات ذات العلاقة حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء مستوردات قوة دفاع البحرين وقوى الأمن الداخلي من الضرائب (الرسوم) الجمركية.