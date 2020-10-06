شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخبأ للأسلحة ومواد التفجير بمنطقة سبع البور فى بغداد بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية قيام مديرية استخبارات من ضبط مخبأ للأسلحة والاعتدة ومواد التفجير بمنطقة سبع البور في بغداد، وأضافت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء - أن المخبأ يحتوي على 4 أشرطة بي كي سي تحمل 100 اطلاقة، وحاويتي عتاد بي كي سي، و7 مخازن بندقية، و15 مفرقعًا مختلف الأنواع، و3 براميل بلاستيكية، و5 صواريخ قاذفة ضد الدبابات، و10 أصابع سي فور، و6 جعب صد أشخاص، و6 صواريخ ضد الأشخاص، و5 حشوات دافعة، وقاذفة واحدة و5 بنادق كلاشنكوف ومواد أخرى.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، أعلنت الاثنين، إلقاء القبض على عائلة معروفة بأن لها أبناء من تنظيم داعش، وذلك أثناء تسللها من الحدود مع سوريا بمساعدة مهربين.

Advertisements

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، إنه تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وفصيل استطلاع لواء 66 من إلقاء القبض على عائلة تسللت من الحدود العراقية السورية فى المنطقة المحاذية لجبل سنجار فى نينوى وبمساعدة المهربين.

وأضافت، مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أن العائلة معروفة بأن لديها اثنين من أبنائها الإرهابيين الذين تم قتلهم أثناء معارك التحرير والآخر هارب إلى احد دول الجوار، وقد تم تسليم العائلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقها.