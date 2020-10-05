شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل رقما قياسيا بالإصابات اليومية بكورونا عند 1824 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل 1824 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، تسجيل 13 حالة وفاة و891 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، منها 889 إصابة محليّة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر -في مؤتمر صحفي- إن الإصابات توزعت ما بين 606 في العاصمة عمّان، و19 في الكرك، و46 في البلقاء، و130 في الزرقاء، و5 في معان، و4 في عجلون، و18 في مأدبا، و4 في المفرق و13 في جرش، و24 في إربد، و1 في العقبة، و19 في الطفيلة، فيما تسجيل حالتي إصابة خارجيتين، في حين تم تسجيل 139 حالة شفاء.

وفيما يتعلق بالوفيات، أوضح جابر أنها لكبار في السنّ أو مرضى بأمراض مزمنة، فيما تم تسجيل وفاة لأربعيني يعاني من أورام، واخرى لشاب عشريني يعاني من التهاب السحايا ووصل في حالة حرجة للمستشفى.

وأكد جابر أن وزارة الصحة الأردنية قامت خلال الشهور الست الماضية بتحسين النظام الصحي ليكون قادراً على استقبال الحالات.