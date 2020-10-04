شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع «هدف».. «الأمن السيبراني» يطلق برنامج التدريب لتأهيل خريجي الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إطلاق برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني (CyberPro+), الذي يهدف لتأهيل خريجي الجامعات والكليات، في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يتم تنفيذه بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.

ودعت الهيئة و “هدف” الطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة للتقديم على هذا البرنامج والاستفادة منه, والحصول على المزيد من المعلومات عنه من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط التالي (هنا) ، في حين سيكون آخر موعد للتسجيل للدفعة الأولى من هذا البرنامج يوم الأحد 11 أكتوبر، 2020م.

وبدأت الهيئة و “هدف” في التنسيق مع الجهات الوطنية للاستفادة من هذا البرنامج في سد الاحتياج الوظيفي لديها في هذا المجال من خلال استقطاب خريجي البرنامج.