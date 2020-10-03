العراق: قرار واشنطن المبدئي بسحب السفارة من بغداد قد لا يخدم مصلحة العراقيين

وجاء في بيان للخارجية العراقية ، تناول الاتصال الذي تلقاه الوزير فؤاد حسين من نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الجمعة، أن الوزير العراقي "عبر عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخص الجانب الأمريكي"، موضحا أنه "قد يؤدي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.
كما أكد الوزير أن "الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، والسياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل".
فيما أكد بومبيو أن العلاقات الأمريكية-العراقيّة مهمة للجانبين، ووعد "بأخذ ما طرِح في النقاش بنظر الاعتبار".
وتعرضت السفارة الأمريكية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ "كاتيوشا"، طيلة الشهور والسنوات الماضية، وفيما لا زالت أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، تستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
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