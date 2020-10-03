الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لما قال إنه "مصنع صواريخ حزب الله" في بيروت

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته الرسمية في "تويتر" مقطع فيديو مصحوبا بتعليق "كشف ما حاول نصر الله إخفاءه".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، إن حزب الله اللبناني يمتلك مصنع صواريخ دقيقة بالقرب من شركة غاز وسط بيروت.
ودعا حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، "وسائل الإعلام لزيارة المنشاة التي ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن الحزب يخزن فيها صواريخ، وسط بيروت. وذلك حتى يشاهد العالم كذب نتنياهو على الهواء".
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".
وشدد حسن نصر الله على أن ما يقوم به حزبه "هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".
ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.
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