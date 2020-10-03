شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعيد فتح منفذ السالمى الحدودى مع السعودية أمام المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت وزارة الداخلية الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ، منفذ السالمي الحدودي لدخول المواطنين الكويتيين القادمين من السعودية؛ حيث كان يسمح لهم في السابق بالدخول من منفذ النويصيب فقط، الأمر الذي تسبب في ازدحام كبير، وقال مصدر أمني كويتي - في تصريح صحفي اليوم السبت - إن مدير عام أمن المنافذ الكويتية العميد اياد الحداد، أشرف على فتح المنفذ واعطى توجيهاته بتسهيل دخول المواطنين عبرالمنفذ وخروجهم أيضا، مشيرا إلى أن فترة الدخول من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا؛ وذلك حسب توجيهات السلطات الصحية ولاخذ الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح المصدر أن اعادة فتح منفذ السالمي يخفف الضغط على منفذ النويصيب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المنفذين الان يتم من خلالهما المغادرة والدخول من والى الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعيد فتح منفذ السالمى الحدودى مع السعودية أمام المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.