شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفى إنهاء خدمات المعلمين الوافدين العالقين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية الكويتية، عدم تلقي أي تعليمات بإنهاء خدمات المعلمين الوافدين العالقين في الخارج، والذين لم يصلوا حتى الآن إلى الكويت لمباشرة عملهم، مشددة على أنه لا تأجيل لبدء العام الدراسي، والذي سيبدأ اعتبارا من غد الأحد. وقالت مصادر تربوية رفيعة المستوى - في تصريح صحفي اليوم السبت - إن هناك الكثير من المعلمين الوافدين وصلوا إلى الكويت؛ حيث يقضون حاليا فترة الحجر المنزلي، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء المدة التي حددتها وزارة الصحة، سيباشر المعلمون أعمالهم في المدارس كالمعتاد.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم إنهاء خدمات المعلمين الوافدين العالقين في الخارج، بل تم إيقاف رواتبهم، واعتبارهم في أجازة بدون راتب، متمنية أن يعودوا جميعهم للبلاد وينضموا إلى زملائهم المعلمين في الميدان التربوي.

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