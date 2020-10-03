شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تطلق جمعية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة فى دبى عن إطلاق إمارة دبى لجمعية مشغلى تبريد المناطق والتى تعتبر الأولى من نوعها فى المنطقة وتهدف إلى رفع كفاءة العمليات التابعة لتبريد المناطق والاستخدام الأمثل لموارد المياه والطاقة.

وقال الطايربحسب " وام" : تماشياً مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام يعمل المجلس على تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التى تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030 حيث نقوم بتنفيذ 11 برنامجا لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل اللوائح التنظيمية للمبانى الخضراء وإعادة تأهيل المبانى والإنارة الخارجية و كفاءة التبريد.

وأوضح أن تقنيات وأنظمة تبريد المناطق التى بدأ استخدامها على نطاق واسع فى الإمارات بشكل عام تساهم فى تخفيض كمية الطاقة المستخدمة للتبريد بمقدار النصف تقريباً؛ ما يسهم فى دعم جهود دبى الرامية إلى خفض بصمتها الكربونية ..مشيرا إلى تحقيق نجاح كبير فى استراتيجية دبى للحد من الانبعاثات الكربونية وتم تخفيض أكثر من 14 مليون طن من الانبعاثات خلال عام 2019 بما يعادل 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد حيث تجاوزت النتائج التى تحققت الأهداف الموضوعة فى استراتيجية دبى للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.

وقد ترأس أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذى لمؤسسة الامارات لأنظمة تبريد المناطق "امباور" رئيس جمعية مشغلى تبريد المناطق فى دبى الاجتماع الأول للجمعية بحضور سعادة أحمد بطى المحيربى أمين عام المجلس الأعلى للطاقة فى دبي.

وحضر الاجتماع مشغلو تبريد المناطق فى دبى وممثلون عن المجلس الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي.

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وفى بداية الاجتماع رحب رئيس الجمعية بالحضور شاكراً المجلس الأعلى للطاقة فى دبى على الدعم المقدم لانشاء الجمعية التى تعتبر أول جمعية لمشغلى تبريد المناطق فى المنطقة .

وأضاف : تهدف الجمعية والتى تعتبر منصة رسمية معترف بها إلى رفع كفاءة محطات تبريد المناطق ورسم خارطة الطريق لتحسين استهلاك المياه والكهرباء فى عمليات التشغيل وذلك بمشاركة الخبرات المحلية فى قطاع تبريد المناطق تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

من جهته شدد أحمد بطى المحيربى خلال الاجتماع على أهمية زيادة نطاق تغطية تبريد المناطق فى الامارة لتصل لنسبة 40% فى عام 2030 مؤكداً على الدعم الكامل للجمعية.

وأكد المحيربى ضرورة قيام مشغلى خدمات تبريد المناطق بدمج التقنيات الحديثة لكفاءة الطاقة فى عملياتهم وإعطاء الأولوية لاستخدام المياه المعالجة فى عمليات التبريد حيث يتطلع المجلس إلى المشاركة وتعزيز التعاون بين الأعضاء لدعم مبادرات كفاءة الطاقة .. وحث الجميع على التعاون لوضع أفضل الممارسات وتشجيع تبريد المناطق كخيار مفضل للتبريد فى الإمارة.