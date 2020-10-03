شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العراق يدخل المرحلة الثالثة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل منظمة الصحة العالمية بالعراق أدهم اسماعيل اليوم السبت إن العراق دخل ما يسمى بمرحلة "التفشي المجتمعي" بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرا من تفشي الوباء في عموم البلاد، وأضاف ممثل المنظمة - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي؛ مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية"، مبيناً أن بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه .