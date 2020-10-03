“نيوم” تطرح وظائف شاغرة

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. والوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك. وفيما يلي مسمى الوظائف المطلوبة: مدير تنسيق التصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة المعمارية، الهندسة، ويفضل درجة الماجستير. Advertisements مدير الأمن الداخلي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة. مدير أول قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي مجال ذي الصلة. رئيس الشؤون الفنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو مجال هندسي ذي الصلة. والتقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل هنــــــــا اظهر المزيد

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