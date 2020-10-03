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النيابة : السجن 3 أشهر عقوبة الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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جددت النيابة العامة التذكير بأن عقوبة من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله، يعاقب بالسجن مدة 3 أشهر.

وأوضحت أن الحماية الجزائية تمتد لصالح المحكوم لهم بأحكام صادرة في هذا الشأن؛ وذلك تعزيزاً للحقوق الأسرية، ورعاية للضمانات المكفولة للطفل ومن في حكمه.

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