شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تُلغى شرط فحص PCR للمواطنين القادمين إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبى، تعديل بروتوكول السفر من وإلى دبى، بهدف التخفيف على المسافرين ولا سيما المواطنين، وإعفائهم من إجراءات إضافية، دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية، ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، ينص البروتوكول الجديد على إعفاء المواطنين من فحص PCR قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة، والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى منافذ الإمارة، فيما يبقى الفحص مطلباً أساسياً للمقيمين والسياح قبل القدوم إلى دبي.

وينص البروتوكول بحسب" القبس" أيضاً على إلزامية الفحص المسبق لمسافري الترانزيت القادمين من مجموعة من الدول أو حسب متطلبات وجهاتهم النهائية، أما المغادرون من دبي، فالفحص إلزامي إذا كانت الوجهة المقصودة تطلب الفحص المسبق.