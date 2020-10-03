شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وحرارة مرتفعة بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس نشاط للرياح السطحية وسحب رعدية، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، وفى البحرين رطباً فى بعض الأحيان، وحاراً خلال النهار، والعظمى فى الكويت 40 أما فى سلطنة عمان الكبرى 39.

السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا فى الرياح السطحية وتدن فى مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التى تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص - بدر - وادى الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على المناطق الساحلية، ورطبا ليلا وصباح "الأحد" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غربية 16 - 26 كم س، تصل إلى 36 كم س أحيانا.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثانى عند 02:15 والجزر الأول عند الساعة 07:47 والجزر الثانى عند الساعة 20:04 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 10:12 والمد الثانى عند الساعة 23:10 والجزر الاول عند الساعة 16:40 والجزر الثانى عند الساعة 04:49 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 39 27 80 10 دبى 38 28 85 15 الشارقة 39 23 90 10 عجمان 37 28 90 15 أم القيوين 38 23 85 15 رأس الخيمة 37 21 75 20 الفجيرة 36 28 70 40 العين 40 28 40 10 ليوا 45 24 75 10 الرويس 37 26 75 15 السلع 38 26 65 15 دلما 39 31 75 10 طنب الكبرى 37 30 70 35 طنب الصغرى 37 30 70 35 أبو موسى 37 30 70 35 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطباً أحياناً وحاراً خلال النهار.

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الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد وتكون شمالية بوجه عام من 10 الى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم الى 3 أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 40 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهى أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 26°م وهى أعلى بـ2°م من ليلة أمس.