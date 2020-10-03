شكرا لقرائتكم خبر عن وزير صحة تونس يؤكد أن الوضع الصحى فى بلاده دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التونسى فوزى المهدى، أن الوضع الصحى فى تونس دقيق، داعياً إلى ضرورة إتخاذ قرارات جريئة لمنع مزيد انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب للحوار حول الوضع الصحى والتربوى والاجتماعى فى البلاد، إن تونس سجلت الى حد اليوم أكثر من 19700 حالة مؤكدة بالفيروس ويقيم حالياً 375 مصاباً بالمستشفيات منهم 107 بأقسام الإنعاش و 42 بالعناية المركزة، الى جانب تسجيل 271 حالة وفاة.

وذكّر بأن المرحلة الوبائية، التى تعيشها البلاد اليوم، هى مرحلة انتشار مجتمعى للفيروس، مفسراً بأن عزل المواطنين فى هذه المرحلة لا يحميهم من العدوى ولذلك فإن تطبيق الحجر الصحى الشامل لم يعد الحل الأمثل لكسر حلقات العدوى.