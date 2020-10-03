شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى ومسلحين فى ريف حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الباب فى ريف حلب الشرقي، اشتباكات عنيفة على محور قرية الدغلباش الواقعة غرب المنطقة، إثر هجوم نفّذه مسلحو الميليشيات "التركمانية" التابعة للجيش التركي، باتجاه نقاط مشتركة للجيش السورى وما يسمى "مجلس الباب العسكري" التابع لتنظيم "قسد"، بحسب " سبوتنيك" .

وأفادت مصادر ميدانية أن الاشتباكات بدأت مع حلول الساعة التاسعة تقريبا من ليل يوم الجمعة 2 أكتوبر ، حيث نفّذ مسلحو الفصائل "التركمانية" عمليات قصف بالقذائف الثقيلة باتجاه النقاط المستهدفة، قبل أن تبدأ الاشتباكات المباشرة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجانبين.

وبيّنت المصادر بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من مسلحى الفصائل المدعومة تركيا، والذين انسحبوا من محور الاشتباك تحت وطأة الخسائر، مؤكدة أن الاشتباكات لم تسفر عن حدوث أى تغير يذكر على خارطة السيطرة فى المنطقة.

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وأكدت المصادر من محور ريف حلب الشرقي، بأن مسلحى الفصائل التركمانية التابعة للجيش التركي، كثفوا خلال الفترة الماضية من مناوشاتهم باتجاه نقاط الجيش السورى ونقاط "قسد"، وخاصة على محور "الدغلباش" وباتجاه بلدة "تادف"، حيث شهدت النقاط خلال الأيام الماضية عدة عمليات قصف بقذائف الهاون التى لم تتسبب بأى أضرار تذكر.

ويعد الهجوم، الثانى من نوعه الذى تشهده محاور ريف منطقة الباب خلال يومين، حيث كان شهد المحور ذاته الدغلباش اشتباكات يوم أمس الأول الأربعاء، إثر هجوم مماثل نفّذه المسلحون المدعومون تركيا.

يذكر أن منطقة الباب فى ريف حلب الشرقى تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركيا، باستثناء بعض النقاط والمواقع التى يسيطر عليها الجيش السورى بشكل منفرد، أو بمشاركة "مجلس الباب العسكري"، حيث تتركز تلك النقاط على الأطراف الغربية لـ الباب والمتاخمة لمنطقة منبج.