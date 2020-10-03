عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيديو.. تعرف على أسعار هواتف آيفون 12 من أبل

السبت 3 أكتوبر 2020

الخليج 365

كشفت مواقع تقنية متخصصة عن أسعار هواتف آيفون 12 والتي يتوقع أن تطرحها شركة أبل بالأسواق منتصف الشهر الجاري.



ومن المفترض أن تعلن شركة أبل الأمريكية عن الجيل الجديد من هواتف آيفون 12 في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن المتوقع أن تختلف أسعار هذه الأجهزة تبعا للأسواق التي ستباع فيها.

وقال موقع GSMArena المختص بشئون التقنية، إن هواتف آيفون 12 ميني iPhone 12 mini التي ستأتي بعدة نسخ، سيبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت نحو 649 دولارا في السوق الأمريكية.

فيما سيصل سعر النسخة التي تحتوي على ذاكرة 128 جيجابايت من هاتف آيفون 12 ميني iPhone 12 mini إلى 799 دولارا، وستباع النسخة ذات الذاكرة 256 جيجابايت بسعر 799 دولارا.

وتتراوح أسعار الهاتف آيفون 12 العادي وفقا للتسريبات، ما بين 749 و899 دولارا، وهواتف آيفون 12 برو iPhone 12 Pro بذاكرة 512 جيجابايت سيكون سعرها 1299 دولارا، وهواتف آيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max المزودة بشاشات بمقاس 6.7 بوصة سيكون سعرها 1399 دولارا.

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وقالت أبل خلال مؤتمرها الذي عقد خلال شهر سبتمبر/أيلول، إن الرقاقة الجديدة ستكون أسرع بنسبة 40% من "إيه 12" وسيزيد أداء وحدة معالجة الرسومات GPU بنسبة 30%.

ويتكون آيفون 12 ميني من شاشة 5.4 بوصة، بينما حجم آيفون 12 يبلغ 6.1 بوصة، وآيفون 12 برو وآيفون برو ماكس 6.7 بوصة، وجميعها بشاشات من نوع "أوليد".

ومن المقرر أن تدعم الهواتف الأربعة شبكة الجيل الخامس "5G"، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على شريحة A14 الجديدة.

وقدم جيف بو، المحلل فى يانتا انفيستمينت كونسلتنج، منذ فترة مذكرة بحثية إلى موقع ماك رومرز، توقع أن يبدأ سعر iPhone 12 من 749 دولارًا، وعلى سبيل المقارنة، كان السعر المبدئى لجهاز iPhone 11 فى العام الماضى 699 دولارًا.

ووفقا لموقع ميرور البريطانى، تأتى هذه الزيادة فى السعر بسبب تقنية الجيل الخامس 5G.