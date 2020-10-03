- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير "الدهشة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير الدهشة
السبت 3 أكتوبر 2020
الخليج 365
المألوف وسط الآسيويين هو أن يكون لون العيون بنيا، لكن صورًا جرى نشرها، مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أن بعض أهالي قبيلة إندونيسية يمتازون بعيون زرقاء وناصعة.
وقام عالم الجيولوجيا والمصور، كورشنوي باساريبو، بنشر صور أهالي جزيرة بوتون، فبدت عيون بعضهم براقة وزرقاء، فيما يميل لون بشرتهم إلى الأسمر على غرار باقي سكان البلاد.
وبحسب موقع "مشابل" فإن اللون الأزرق لأهالي هذه القبيلة الآسيوية ناجمٌ بالأساس عن عامل جيني أو ما يعرف بمتلازمة "واردن بورغ".
وفي بعض الحالات، قد يكون لدى الشخص الواحد لونان اثنان، أي أن عينا واحدة تكون زرقاء فيما تتخذ الأخرى اللون البني، وهو أمرٌ نادرا ما يحدث.
وبحسب المكتبة الوطنية الأميركية للطب، فإن هذه المتلازمة ترتبط بمجموعة من العوامل الجينية، وربما تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان السمع.
وفي بعض الأحيان، تؤدي هذه المتلازمة إلى حدوث تغييرات بارزة على مستوى لون الشعر والجلد والعيون، على غرار ما حصل في القبيلة الإندونيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير "الدهشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.