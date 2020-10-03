شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نتمنى للرئيس ترامب وزوجته الشفاء العاجل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص تمنياته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بالشفاء العاجل، بعد الإعلان عن إصابتهما بفيروس «كورونا»، مؤكداً سموّه أن التغلب على تفشي الوباء، يستلزم تكاتف دول العالم وتعاونها.

وقال سموّه على «تويتر»: «تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت. وأضاف قائلاً: «بتكاتف دول العالم وتعاونها سنتغلب بتوفيق الله على جائحة كورونا».

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