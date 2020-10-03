في الوقت الذي يهتم فيه معظم الأطفال بالألعاب الإلكترونية، ينشغل الطفلان المواطنان التوأم عبد الرحمن وضاح غانم وميثاء (13 عاماً) الطالبان بمدرسة البحث العلمي، بهوايات مفيدة ومتعددة، مثل تركيب الروبوتات، وركوب الخيل، والرسم، بالإضافة إلى مهارة الطبخ التي تمكنا من إتقانها، ليصبحا أصغر توأم شيف إماراتي.

تقول المهندسة هند الكندي والدة الطفلين: بدأ اهتمام عبد الرحمن وميثاء بأمور الطبخ منذ أن كانا في عمر 3 سنوات، وتأثرا بجدتهما ووالدهما فنحن ندخل المطبخ كعائلة ونمارسه بمحبة. في البداية كنت أخاف كثيراً عليهما من ممارسة هذه الهواية، لكن وجدت لديهما شغفاً كبيرا بها، فقد صارا يتابعان كبار طهاة العالم ويقلدانهما، ومع مرور السنوات صارت لديهما بصماتهما الخاصة في تحضير الأطباق اللذيذة، وهما يعملان كفريق، ولهما حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضيف: هما يبهران الأسرة والضيوف بتحضير أطباق متنوعة من المطبخ الهندي والفرنسي والإيطالي، ومن أطباقهما المفضلة الباستا، ولا يعتمدا على الخلطات الجاهزة وإنما يفضلان طهو وصناعة كل شيء في المنزل، فيذهبان معاً للتسوق وشراء احتياجاتهما الأساسية وكل يوم يعدان طبقاً جديداً، ويطلعان على وصفات عالمية ويطوران فيها حسب الذوق الإماراتي.

تقول الكندي: اصطحبناهما إلى أكاديمة فنون الطبخ بقرية المعرفة في دبي كي يلتحقا بها، وبعد أن تم تقييمهما تجاوزا البرنامج الموجه لعمر 16 سنة وما فوق، وسيلتحقان ببرنامج الدبلوم الموجه لعمر 18 سنة وما فوق، وذلك بناء على مهارتيهما وحرفيتهما العالية.