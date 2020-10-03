شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد تضامنه مع نضال الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العراق موقفه المتضامن مع نضال الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة، وحق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان ، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن القائم بالأعمال المؤقت لممثلية العراق فى جنيف عباس كاظم عبيد، ألقى بيان العراق ضمن النقاش العام للبند السابع لجدول أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان، المعنى بحالة حقوق الإنسان فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة.

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وأكد موقف العراق المتضامن مع نضال الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة، وحق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على أهمية إبقاء هذا البند ضمن جدول أعمال دورات مجلس حقوق الإنسان.

وأدان الانتهاكات والتصعيد المستمر للقوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وحملات الاعتقالات والمداهمات، وقتل الأطفال، وحجز جثامين الشهداء، وسرقة الموارد الطبيعية، وتجريف الأراضى الزراعية، وهدم البيوت وتهجير سكانها العزل الأصليين، والاعتداءات المستمرة فى القدس ومحاولات تغيير هويتها وطابعها الإسلامي، داعيا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه تلك الانتهاكات.