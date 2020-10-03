أبرز مباريات السبت “3 أكتوبر”

يقابل النصر السعودي فريق بيرسبوليس الإيراني في دورالاربعة من دوري أبطال آسيا ، وفي الدوري الانجليزي يستقبل تشيلسي كريستال بلاس فيما يحل ما نشستر سيتي صيفاً ثقيلاً على الصاعد حديثاً ليدز يونايتد ، وفي الدوري الاسباني يقابل اتلتيكو مدريد فيال ريال في اقوى موجهات السبت . وفيما يلي أبرز مباريات السبت الـ من اكتوبر : اظهر المزيد

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