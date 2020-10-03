وزير الإعلام السوداني: خطة لإنزال اتفاق السلام على الأرض

وأوضح صالح أنه جرى الإعداد مسبقا لبرنامج كبير وفعال لمرحلة ما بعد توقيع اتفاق السلام وإنزاله على أرض الواقع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

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وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذي ينتظر جهات مختلفة في المجتمع لتنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام مؤكدا على الدور الأكبر لوزارة الثقافة والإعلام في مواجهة هذا التحدي.

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ولفت صالح إلى ضرورة النشر والتبشير بما تحقق من إنجاز في مجال السلام خاصة في المناطق التي تأثرت بإفرازات الحرب.

كما أشار فيصل إلى برنامج الوزارة في الانتقال بالسلام إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب، ومعسكرات النازحين واللاجئين والمساعدة في الوصول إليهم.

يشار إلى أن مراسم توقيع اتفاق السلام الموقع بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية تبدأ غدا السبت، بمشاركة جامعة الدول العربية.