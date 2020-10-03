شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجّل 6 إصابات وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 06 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، وحالة وفاة واحدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 7511 إصابةً، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة 162 وفاة.

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