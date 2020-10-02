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وكالة المسجد النبوي تكشف عن موعد السماح بالدخول للصلاة في الروضة الشريفة

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اسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

نوهّت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 هـ.

وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر،: إن الدخول سيكون عن طريق تطبيق “اعتمرنا” بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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