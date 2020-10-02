شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المسجد النبوي تكشف عن موعد السماح بالدخول للصلاة في الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
نوهّت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 هـ.
وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر،: إن الدخول سيكون عن طريق تطبيق “اعتمرنا” بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.
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