شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. تعرّف على الفرق بين ضريبة القيمة المضافة والتصرفات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، عن الفرق بين ضريبتي القيمة المضافة والتصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية قبل وبعد صدور الأمر الملكي.

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وأوضحت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر ، أن ضريبة القيمة المضافة لبيع عقار سكني أو تجاري أو بيع أرض سكنية أو تجارية أو زراعية قبل الأمر الملكي تبلغ 15%، وبعد الأمر أصبحت معفاة وفُرضت عليها ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأضافت أن المسكن الأول للمواطنين كانت الدولة تتحمل الضريبة عنه بما لا يزيد على 850 ألف ريال من مبلغ العقار، والآن أصبح معفى، والدولة تتحمل مبلغ الضريبة بما لا يزيد على مليون ريال من قيمة العقار.