شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الإصابات 4 آلاف و289 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه تم تسجيل حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 203 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 1130.