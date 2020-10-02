شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السودانى يؤكد كل الأطراف جاهزة لتوقيع اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن كل الأطراف السودانية جاهزة لتوقيع اتفاق السلام التاريخي، وذلك خلال تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية". وأضاف وزير الإعلام السودانى: "عانينا طويلا من الحروب الأهلية وحان وقت إعادة البناء"، مشيرا إلى أن الدعوات متواصلة لكل الحركات غير الموقعة على الاتفاق للالتحاق بمسار السلام.

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