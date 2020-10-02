شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعلن مقتل قيادي و17 عنصرًا من حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الصومالي، اليوم، مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، و17 عنصرًا آخرين جراء عملية عسكرية نفذها الجيش بمنطقة باري في محافظة شبيلي السفلى .

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ونقلت " وكالة الأنباء الصومالية "، تأكيد مسؤول بالجيش، أن العملية كانت مخططة جيدًا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 من مقاتلي حركة الشباب ومسؤول قذائف الهاون التابعة لحركة الشباب.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها القوات الصومالية في المناطق التي تتواجد فيها عناصر الحركة .