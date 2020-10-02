شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر صوب الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الأمن الدولى إدانته لجميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر صوب الأراضى الليبية وعبرها وانطلاقا منها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.
وأقر مجلس الأمن بالإجماع تجديد الإذن بتفتيش السفن فى أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
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