القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، أن:
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وأضافت أن "أحد عناصر القاعدة أقدم على تفجير نفسه أثناء عملية المداهمة، ما أدى إلى مقتله مع اثنين من زملائه، بينما سلم اثنان آخران نفسيهما للأجهزة الأمنية".
ووفقاً لوكالة "2 ديسمبر"، فإن "عناصر القاعدة التي داهم الأمن وكرها كانت تخطط لعمليات إرهابية".
ونشرت الوكالة صورتين لتجهيزات تابعة لعناصر "القاعدة" بينها قذائف آر بي جي وراية للتنظيم الإرهابي ضُبطت أثناء عملية المداهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 من عناصر "القاعدة" والقبض على اثنين آخرين في مداهمة شرقي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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