مقتل 3 من عناصر "القاعدة" والقبض على اثنين آخرين في مداهمة شرقي اليمن

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، أن:

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"أجهزة الأمن طوقت مخبأ سرياً لتنظيم القاعدة في مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن تواجد قيادات وعناصر من التنظيم فيه".

وأضافت أن "أحد عناصر القاعدة أقدم على تفجير نفسه أثناء عملية المداهمة، ما أدى إلى مقتله مع اثنين من زملائه، بينما سلم اثنان آخران نفسيهما للأجهزة الأمنية".

ووفقاً لوكالة "2 ديسمبر"، فإن "عناصر القاعدة التي داهم الأمن وكرها كانت تخطط لعمليات إرهابية".

ونشرت الوكالة صورتين لتجهيزات تابعة لعناصر "القاعدة" بينها قذائف آر بي جي وراية للتنظيم الإرهابي ضُبطت أثناء عملية المداهمة.