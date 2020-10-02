شكرا لقرائتكم خبر عن 2521 إصابة جديدة بكورونا و1908 حالات شفاء في المغرب خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 2521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 128 ألفا و565 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية قد بلغ مليونين و537 ألفا و893 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2263 حالة، كما تم تسجيل 1908 حالات شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 106 آلاف و44.