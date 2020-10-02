شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر إرهابية والقبض على آخرين في عملية أمنية بمدينة الغيضة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة الغيضة في اليمن، اليوم الجمعة، خلايا إرهابية بعد محاصرتها في عدد من أحياء المدينة واندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر أمني بمحافظة (المهرة) شرق اليمن، قوله إن الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدعم معلوماتي من التحالف العربي تمكنت من ضبط عناصر إرهابية قادمة من خارج المحافظة، أثناء تمركزها في ثلاثة مواقع بمدينة الغيضة وعثرت بداخلها على أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات وأجهزة إلكترونية.



وأشاد المصدر بجهود وبسالة الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية التي تمكنت من ضبط الخلايا الإرهابية، دون تسجيل أية إصابات في صفوفها، مثمنا تكاتف المواطنين ووقوفهم إلى جانب قوات الأمن والجيش.