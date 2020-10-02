شكرا لقرائتكم خبر عن التوجيه والإرشاد بـ«شؤون الحرمين» ترفع جاهزيتها لاستقبال الزوار والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية على رفع جاهزية خدماتها التوجيهية والإرشادية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته .

إجابة السائلين بالمسجد الحرام

وتعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار 24 ساعة، كذلك يجيب برنامج (أرشدني) على أسئلة قاصدي المسجد الحرام من زائرين ومعتمرين، وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة على المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (٨٠٠١٢٢٢٤٠٠)،(٨٠٠١٢٢٢١٠٠)

التوجيه والإرشاد الرقمي Advertisements

ويستعد التوجيه والإرشاد الرقمي للمرحلة القادمة بعدد من المحاضرات والدورات العلمية عن بعد، وذلك للتوفيق بين إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين والإجراءات الاحترازية التي تحتمها الظروف الراهنة، ونظراً لأهمية ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي فقد حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

وكشفت الإدارة عن بعض إحصائيات الخدمات والمستفيدين منها في عام ١٤٤١ هـ ومنها تحرير 896 درسا و1760 توثيقا مرئيا ومسموعا و 1735 تصميما ومونتاجا رقميا وأكثر من 45000 مستفيد من البث المرئي والصوتي وأكثر من 1000 مادة مرفوعة على يوتيوب وساوند كلاود، فيما تجاوز عدد المستفيدين من قناة اليوتيوب ومنصة الحرمين والتليجرام 55000 مستفيد.

إدارة التوجيه والإرشاد للغات والترجمة

ولينعم رواد المسجد الحرام باختلاف شعوبهم وفئاتهم وثقافاتهم وأعراقهم بما تقدمه الرئاسة من خدمات في جانب اللغات وترجمتها فقد أخذت إدارة التوجيه والإرشاد للغات والترجمة على عاتقها ترجمة العديد من الخدمات والبرامج التوجيهية والإرشادية داخل المسجد الحرام إلى عدة لغات، منها: ترجمة خطب الجمعة وتفسير وشرح معاني سورة الكهف بعدة لغات صباح كل جمعة من خلال التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والميكروفونات التي تسهم ببث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي كافة ساحات وأروقة البيت العتيق.

إدارة خاصة بالتوجيه والإرشاد

وتولي إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في خططها لخدمة المعتمرين والزوار اهتماماً كبيراً بتوجيه وإرشاد ضيوف الرحمن والإجابة عن تساؤلاتهم من خلال نخبة من العلماء وأصحاب الفضيلة الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام ويفقهون ضيوف بيت الله العتيق في العقيدة وفي مناسك الحج والعمرة وشتى العلوم الدينية.