«حرس الحدود» يخلي 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر بـ«رأس تنورة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية ، من إخلاء أربعة مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر برأس تنورة .
وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارى ( 944 ) عن نشوب حريق في قارب في عرض البحر .
وأوضح أنه بمباشرة البلاغ تم اخلاء ركاب القارب ، وهم أربعة مواطنين أحدهم حالته حرجة ، وقامت إحدى الدوريات بقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات ، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم.
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