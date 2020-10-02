وأضاف الجهاني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الأعلى للدولة استجاب لما طالب به وفد مجلس النواب بأن يحضر للمغرب الوفد الذي شارك في الجلسات الأولى التي عقدت منذ أيام في بوزنيقة، وأن الوفد الأول يصل إلى المغرب، مساء اليوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول.
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وفي تصريحات سابقة، قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي: "المجلس الأعلى للدولة غير أعضاء اللجنة، حيث حضرت للمغرب لجنة جديدة دون اللجنة الأولى التي اتفقت مع لجنة البرلمان في الجولة الأولى".
وبحسب حديث المريمي لـ"سبوتنيك"، أن البرلمان طالب بضرورة حضور اللجنة التي اتفق معها في البداية لعدم إضاعة الوقت أو الحديث من جديد حول أمور لم يتفق عليها.
وأوضح أن المستشار عقيلة صالح لم يذهب إلى المغرب، وأنه متواجد في ليبيا يمارس عمله من مكتبه.
فيما أعلن، مساء الأربعاء، المجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية تأجيل سفر رئيس المجلس خالد المشري إلى المملكة المغربية، مع استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى توافقات.
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وأضافت البعثة في بيان لها أن "المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية".
وذكرت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا...عصام الجيهاني: أعضاء الوفد الأول بـ "الأعلى للدولة" يصلون إلى المغرب لاستئناف المشاورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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