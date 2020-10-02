بغداد - سبوتنيك. جاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير من نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، لاطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجذور التاريخية للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن.
وأفصح السيد الوزير بالقول: تمنياتنا لطرفي النزاع الرجوع إلى طاولة المفاوضات، مضيفا: من تجاربنا السابقة، ونتيجة لتعرض المنطقة إلى حروب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا فإننا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوصول إلى الأهداف.
وتصاعدت حدة التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية منذ عدة أيام، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.
ودعا الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في قره باغ، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الأذربيجاني الوضع في قره باغ ويدعو إلى التهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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