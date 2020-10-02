وقالت الهيئة إنها حققت إيرادات تجاوزت 100 مليار دينار عراقي، وفقا لما نشره موقع "بغداد اليوم".
© Sputnik . Boris Babanov
ولفتت هيئة المنافذ الحدودية إلى "سعيها الدائم والدؤوب لتعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب".
وتابعت أنه "يتم ذلك من خلال العمل بروحية الفريق الواحد، وتكاتف جهود جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي، وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الأمني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... إيرادات المنافذ الحدودية الشهر الماضي تتخطى 100 مليار دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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