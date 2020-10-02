العراق... إيرادات المنافذ الحدودية الشهر الماضي تتخطى 100 مليار دينار

وقالت الهيئة إنها حققت إيرادات تجاوزت 100 مليار دينار عراقي، وفقا لما نشره موقع "بغداد اليوم".

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وأضافت الهيئة في بيان لها، أن "الإيرادات المتحققة مجمل الإيرادات الكمركية والضريبية لشهر سبتمبر لعام 2020 والتي بلغت (100,979,929,000) مليار دينار عراقي والناتجة من حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية".

ولفتت هيئة المنافذ الحدودية إلى "سعيها الدائم والدؤوب لتعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب".

وتابعت أنه "يتم ذلك من خلال العمل بروحية الفريق الواحد، وتكاتف جهود جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي، وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الأمني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".