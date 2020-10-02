شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس حركة العدل والمساواة خطوات ما بعد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مجلس الوزراء السوداني أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، استقبل اليوم الجمعة بمقر إقامته في مدينة جوبا، رئيس حركة "العدل والمساواة" الأمين العام للجبهة الثورية الدكتور جبريل إبراهيم.

ونقل بيان لمجلس الوزراء السوداني عن رئيس "العدل والمساواة" قوله -في تصريح- إن اللقاء تناول خطوات ما بعد السلام والقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام، وتشكيل مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، لافتا إلى أن اللقاء "تناول الوضع المعيشي للمواطن السوداني ومعالجة القضايا الملحة، وتطرق للعلاقات الخارجية للسودان".

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وأوضح ابراهيم أنه قدم إفادة لرئيس الوزراء حول اللقاءات التي تمت مع المبعوثين الدوليين في إطار المساعي المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبحث الموارد لتنفيذ اتفاق السلام، لافتا إلى أن "اللقاء تناول قضايا عديدة، وكان جيداً ومفيداً وله مابعده".